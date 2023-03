Amersfoortse foodies opgelet: Lepeltje Lepeltje staat weer op de planning

Het is bijna een traditie: het foodfestival naast het gemeentehuis. Het festival ontstond ooit in de Keistad en keert sindsdien elk jaar terug. Tijdens het Pinksterweekend van vrijdag 26 tot en met maandag 29 mei proef je de sfeer van Lepeltje Lepeltje weer.

Wat is Lepeltje Lepeltje

Tijdens Lepeltje Lepeltje staan er allerlei foodtrucks op het Burgemeester Brouwerplantsoen. Welke trucks dit jaar aanwezig zijn, is nog onbekend. Vorig jaar stonden er kramen zoals Karma Kebab en Of je Worst Lust. Een bezoek aan deze kramen wissel je af met een bezoek aan de bar voor bier, wijn en fris. Ook staat er een groot podium met allerlei (vaak lokale) bands, dj’s en andere acts. Ook voor de kinderen is er genoeg te doen, want er is jaarlijks een kinderprogramma.

Het festival bezoek je zoals elk jaar gratis. Wil je iets eten of drinken, dan haal je munten die je omwisselt voor een hapje of een drankje. De eerste beker van Lepeltje Lepeltje kost altijd een muntje. Bewaar deze beker en ruil ‘m om voor een schoon exemplaar als je een nieuw drankje bestelt.

Meedoen met Lepeltje Lepeltje

Het festival is nog op zoek naar marktkramers en vrijwilligers om de vier dagen te vullen. Zie jij het wel zitten om een dagje bier te tappen? Of heb jij een toffe marktkraam die niet mag ontbreken aan Lepeltje Lepeltje? Dan kun je je aanmelden via de website!

Zo zag Lepeltje Lepeltje er in de voorgaande jaren uit:

