Amersfoortse gemeenteraad vliegt elkaar in de haren op sociale media: ‘Ronduit een walgelijk verschijnsel’

Raadslid dient klacht in over burgemees­ter na discrimina­tie­r­el in Amersfoort: ‘Laat mij niet piepelen’

Een nieuw hoofdstuk in de discriminatierel in de Amersfoortse politiek. Hans van Wegen van de Burger Partij Amersfoort heeft bij de ombudsman een klacht ingediend tegen burgemeester Bolsius vanwege diens rol tijdens een incident dat ontstond nadat Van Wegen raadslid Youssef el-Messaoudi in een mail toebeet ‘keihard het autoritaire DNA uit het Middellandse Zeegebied te hebben ingebakken’.

18 februari