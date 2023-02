Amersfoortse inzamelactie voor slachtoffers aardbeving in Turkije van start bij Turkse supermarkt

Gul en haar man leven tussen hoop en vrees na aardbeving: ‘Willen die kant op en iets betekenen’

Leven tussen hoop en vrees. Het is een verschrikkelijke tijd voor iedereen die familie in Turkije heeft wonen. Ook Amersfoorter Gul Dolap en haar man bellen continu met mensen uit het door een zware aardbeving getroffen gebied, maar ze krijgen niet iedereen te pakken. ,,Het liefst gaat mijn man er nu naartoe, maar of dat kan...”

16:53