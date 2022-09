Amersfoortse Marieke is de beste buurvrouw van de provincie: ‘Ze maakt met veel energie iets moois’

Thuiskomen in een ‘prikkelar­me’ woning? Dat kan mogelijk straks in Amersfoort

Aan de Palestinaweg Oost in recreatiegebied Over de Laak komt misschien een nieuwe woonplek voor acht tot tien mensen die niet zelfstandig kunnen wonen of overlast veroorzaken in een ‘normale’ woonwijk. Over de komst van de zogeheten ‘Skaeve Huse’ gaat de gemeente 20 oktober eerst in gesprek met buurtbewoners, voordat ze definitief over het plan beslist.

22 september