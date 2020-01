Amersfoortse Minke zoekt haar ouders en vindt een Chinees zusje in Denemarken

column Jeroen Stomphorst: Amersfoort zet zichzelf voor schut

8:05 Nou zeg, daar stonden ‘we’ toch aardig voor paal bij Jinek. Maar goed dat er een talkshowoorlog gaande is en er nog meer mensen keken naar Op1, want Amersfoort werd lelijk te kijk gezet. Hoewel, dat deed de stad eigenlijk zelf. De Stichting Citymarketing Amersfoort in dit geval, met een hilarisch slecht filmpje ter promotie van de stad. Bij Jinek werd er smakelijk om gelachen en werd er zelfs direct een parodie op gemaakt met beelden van Noord-Korea in plaats van Amersfoort.