Amersfoortse oppositie legt stadsbestuur vuur na aan de schenen om prikkelarme huisjes voor overlastgevers

De gehele Amersfoortse oppositie heeft een spervuur van kritische vragen gesteld over de communicatie tussen Amersfoort en de gemeente Nijkerk over de mogelijke komst van 8 tot 10 Skaeve Huse, speciale huisjes voor mensen met aanpassingsproblemen, bij de gemeentegrens.

Het Nijkerkse gemeentebestuur liet vrijdag weten onlangs volledig verrast te zijn door het plan van Amersfoort voor huisvesting van mensen die overlast veroorzaken. De beste locatie is volgens Amersfoort de Palestinaweg-Oost in Vathorst, vlakbij de gemeentegrens met Nijkerk. ,,Wij betreuren dat gemeente Amersfoort het project in het geheim heeft voorbereid”, aldus het Nijkerkse gemeentebestuur. ,,Wij waren graag op de hoogte gesteld voordat deze locatie gekozen werd. De plannen zijn pas sinds september 2022 bij gemeente Nijkerk bekend. Dit had Amersfoort gedaan vanwege de de geheime status van het project.”

Inloopavond over Skaeve Huse in Vathorst

De Amersfoortse oppositie, met Amersfoort2014 voorop, legt nu het Amersfoortse stadsbestuur het vuur na aan de schenen in een serie vragen over het gebrek aan communicatie. Zoals over het feit dat Amersfoort 79 Nijkerkse adressen heeft aangeschreven over het plan voor de Skaeve Huse, zonder dat de gemeente Nijkerk dit wist. En dat de gemeente Nijkerk niet op de hoogte was van een inloopavond in Vathorst op 20 oktober.

De Amersfoortse oppositie vindt dat de gekozen bestuursstijl door Amersfoort niet in lijn is met het coalitieakkoord, waarin juist staat dat er meer openheid moet komen. Ook willen de partijen op de hoogte worden gehouden van het overleg dinsdag tussen Amersfoort en Nijkerk over de Skaeve Huse.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.