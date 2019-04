Amersfoortse Oranjefanaat (57) staat al om half zes langs de route: ‘Hier gaat nooit meer wat overheen’

Jarenlang deed hij een briefje aan zijn dropstaven met daarop de tekst ‘Volgend jaar in Amersfoort, majesteit?’ Zijn lobby heeft nooit geholpen, maar nu is het toch eindelijk zover dat Koningsdag in zijn woonplaats wordt gevierd. Oscar Meijer (57) weet: ,,Hier gaat nooit meer wat overheen.”