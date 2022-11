Amersfoortse winkelstraat blank na breuk in waterleiding: gevaar voor instorting dreigt

Aan de Hellestraat in Amersfoort is dinsdagmiddag rond 16.00 uur een waterleiding gesprongen. Bij een aantal winkels in de straat is er water naar binnengelopen. Ter hoogte van de Action is er sprake van instortingsgevaar.