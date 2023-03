Amfetamine drupt nog uit de ketel, als de politie binnenvalt bij top-3 drugslab van Nederland

OM: opgerold drugslab in Amersfoort is één van de allergroot­ste ooit in Nederland

Met een geschatte omzet van 750.000 euro per maand behoort het drugslab, dat in oktober vorig jaar werd opgerold op een Amersfoorts bedrijventerrein, tot de de top 3 van professioneelste labs ooit in Nederland aangetroffen. Het openbaar ministerie repte dinsdag van een levensgevaarlijke onderneming omdat het fabriceren van de pillen en poeders heftig explosiegevaar met zich meebrengt.