Amper een halfjaar na de verkiezingen zwaait eerste raadslid af in Amersfoort: ‘Ik baal er ontzettend van’

Kogel door de kerk: Amersfoort wil Vat­horst-Bovenduist volbouwen met 3000 huizen

De kogel is door de kerk: Amersfoort krijgt er als het aan de gemeente ligt over een paar jaar een compleet nieuwe wijk met zo’n 3000 huizen bij, en die wijk heet Vathorst-Bovenduist. Het volbouwen van de polder is een enorme stap in de oplossing van het woningtekort in de stad.

8 juni