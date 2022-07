Anderhalf miljoen Veluwse namen in databank: ‘Sommige gaan terug tot ergens in de vijftiende eeuw’

De genealogische gegevens zijn geplaatst op een afgescheiden deel van de landelijke internetsite Genealogie Online. Alleen leden van de Vereniging Veluwse Geslachten (VVG) kunnen die inzien.

Speciale laptop

De basis van de databank is het bestaande verenigingsbestand van de VVG met meer dan een miljoen individuele voor- en achternamen. Dat was tot nu toe alleen beschikbaar op een speciale laptop van de vereniging. Leden van de VVG kunnen nu direct inloggen via de eigen computer. Daarnaast kunnen ze persoonlijke gegevensbestanden in de databank publiceren.

Quote Het gros van de personen in de databank leefde tussen 1650 en nu VVG-voorzitter Cees de Jong

,,Een half miljoen aan namen is er nu al bijgekomen", zegt VVG-voorzitter Cees de Jong uit Barneveld. ,,Er zijn leden met grote bestanden, zelfs tot 600.000 namen. Uiteraard is er tussen al die bestanden overlap. Namen komen logischerwijs in meerdere bestanden voor. Maar mijn verwachting is dat de omvang van de databank snel toeneemt.”

,,Sommige gegevens gaan terug tot ergens in de vijftiende eeuw. Het gros van de personen in de databank leefde tussen 1650 en nu.” Typisch Veluwse familienamen zijn volgens de voorzitter bijvoorbeeld Van de Beek, Van de Bunt, Van Essen, Van den Brink en Bos.

‘Een uitkomst’

Voor oudere leden van de vereniging is de databank volgens De Jong een uitkomst. ,,Zij gaan om hun hoge leeftijd stoppen met genealogie, maar ze willen voorkomen dat de resultaten van hun jarenlange, vaak zelfs decennialange arbeid ‘in de prullenbak’ verdwijnen. Hun gegevens blijven nu dankzij de databank behouden voor andere VVG-leden.”

De Vereniging Veluwse Geslachten bestaat sinds 1975. Ze begon als een werkgroep met leden die een gezamenlijke interesse hadden in genealogisch onderzoek naar Veluwse geslachten. Bijna tien jaar later, in 1985, werd de vereniging officieel opgericht. Ze heeft nu 670 leden in binnen- en buitenland.

