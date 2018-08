Angelo S. niet in beroep tegen straf voor doden Savannah (14)

Mooi van lelijkheid Soester­berg, een dorp met een minderwaar­dig­heids­com­plex

7:29 Is het nou mooi, of lelijk? Of eigenlijk allebei? Journalist en schrijver Mark van Wonderen trekt de regio in op zoek naar plekken die misschien niet het aantrekkelijkst zijn, maar die wel een verhaal vertellen. Vandaag aflevering 6: het dorp Soesterberg.