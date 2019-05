Anneke mocht na overval als troost een dagje varen op de Eem: 'Niet alle mensen zijn slecht'

Bubbels Fluor: een jubilerend 'pop-rock-hol'

7:30 Poppodium Fluor bij de Prodentfabriek bestaat 30 jaar. Eerst als Podium De Kelder in De Lieve Vrouw en later op de Oliemolenhof. Met optredens van onder andere Blaudzun en Jett Rebel is er tot diep in de nacht feestgevierd.