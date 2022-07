Annemarie interviewde Jip en sindsdien zijn ze gek op elkaar: ‘Samen maken we van alles een feestje’

KEIVERLIEFD Roos parkeerde haar fiets bij de kroeg van Har en sindsdien is het dikke mik: ‘Zij is mijn zonnetje’

Zij parkeerde steeds haar fiets op het terras van zijn café De Dikke Koning aan de Appelmarkt en in plaats van boos te worden, besloot hij maar eens een praatje met ‘die mooie krullenbol’ te maken. Na later een keer een biertje met elkaar gedronken te hebben in diezelfde kroeg sloeg de vonk over tussen Har en Roos.

28 mei