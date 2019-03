Anouk en Di-Rect naar Paleis Soestdijk

Eerder werd al bekend dat Gregory Porter, +LIVE+, Guus Meeuwis en BLØF een concert geven. Deze shows zijn inmiddels uitverkocht. Voor Tom Odell, Yann Tiersen en Within Temptation zijn nog kaarten te koop.

Royal Park Live vindt plaats op het landgoed van Paleis Soestdijk in Baarn. Het is het vierde jaar op rij dat er een concertserie plaatsvindt. In voorgaande jaren gaven Sting, Jack Johnson, Elvis Costello, Van Morrison, Damien Rice, Counting Crows en Racoon een concert.