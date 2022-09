Arie (53) zwemt geld bijeen voor onderzoek naar kanker: ‘2 kilometer zwemmen? Zéker geen eitje’

„Als je in je privésituatie geconfronteerd wordt met kanker, dan besef je niet dat die vreselijke ziekte in meerdere opzichten slopend is”, aldus Arie. Hij vertelt openhartig over hoe hij, zijn partner Esther en hun zoon Cayetano zich door de moeilijkste tijd van hun leven vechten. Bij Esther werd in 2010 voor het eerst borstkanker geconstateerd. „Het is een onzekere tijd waarin je de vraag stelt hoe de toekomst eruit ziet.”