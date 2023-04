Arie (65) stopt als directeur van Museum Spakenburg: ‘Had er in het begin helemáál geen trek in’

Overvol stroomnet is strop om de nek voor Amersfoort­se bedrijven: ‘Dit is een bizarre situatie’

Uitbreiden, verplaatsen of verduurzamen? Het overvolle elektriciteitsnet is een strop om de nek van steeds meer Amersfoortse bedrijven. Dat ziet ook ondernemer Marc Nieuwland, die met zijn bedrijf met 155 fte aan medewerkers flink in de rats zit. Als er niet snel iets verandert, heeft hij straks geen elektriciteit op zijn nieuwe locatie. ,,Hoe dit gaat is frustrerend.’’