Arrestatieteam naar Amersfoort voor conflict met vuurwapen; buurtbewoners moeten binnenblijven

Man scheurt vanuit Noord-Bra­bant naar Bunschoten, met zes politieauto’s en helikopter achter zich

Een achtervolging van meer dan honderd kilometer is dit weekend geëindigd in Bunschoten - Spakenburg. Zeker zes voertuigen van de politie en een helikopter hielden zicht op de voortvluchtige, die zich in het dorp vast reed.

16:56