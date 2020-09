Artsen kunnen doodzieke Hailey (3) niet meer helpen: ‘Als we huilen trekt ze gekke bekken tot we lachen’

In een flits is de 3-jarige Hailey onder de tafel verdwenen. Had ze geen neussonde gehad, dan zou je niet vermoeden dat ze ernstig ziek is. De kleine Hailey zit vol energie en stuitert door de woonkamer van het gezin Meester. Hailey was vorig jaar juni al drie weken ziek, vertelt moeder Melanie Meester: ,,Ze was snel moe, had weinig eetlust en had koorts. We zijn twee keer naar de huisartsenpost geweest en een aantal keren bij de huisarts, er werd gedacht aan oorontsteking.” Rond Pinksteren ging Hailey slechter lopen, waarbij ze met haar been begon te trekken.