Auto brandt volledig uit in Weiland in Zwartebroek

DE GOUDEN POLLEPEL Onze recensent ging naar Cindisch Soulfood voor een Javaanse rijsttafel, maar de witte rijst was op

Vreeswijk mag dan al een halve eeuw in Nieuwegeinse handen zijn, het dorpse karakter en de goede smaak gingen niet verloren. Zo hangt de Gouden Pollepel van 2017 te glimmen in de keuken van Huis de Wiers. Verderop aan de Vaartsche Rijn vinden we een nieuwe smaakmaker.

14 april