Auto compleet leeggeroofd: potje midgetgolf in Lage Vuursche kost Belgen 15.000 euro

DE KWESTIE Wat vindt u: moet Amersfoort harder optreden in de golf aan explosies of het juist zachter aanpakken?

Amersfoort werd vorige week opgeschrikt door een golf aan explosies. Het leidde tot de sluiting van twee woningen, aan de Vuursteenberg in Vathorst en de Liendertseweg in Liendert. Burgemeester Lucas Bolsius hoopt hiermee dat de veiligheid in de buurt vergroot. Maar wat vindt u?