Auto en deelscooter gaan in vlammen op in Amersfoort

Lubertus en William overleden door de ‘medicijnen’ van Sergio K.: ‘Het was één grote bende’

Een verdachte ‘medicijndealer’ die één grote bende in huis heeft en zo mogelijk methadon verkoopt als temazepam. Sergio K. (31) uit Spakenburg ging levensgevaarlijk te werk. Twee Spakenburgers overleden aan een fatale cocktail van pillen en cocaïne en dat hadden er zo maar meer kunnen zijn, zo bleek vandaag in de rechtbank. ‘Coke en alcohol doet iedereen in het dorp. Methadon is echt next level.’