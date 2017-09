Auto, fiets en motor gaan strijd aan

De parkeerplaats van voetbalvereniging CJVV even voor tweeën. Nog tamelijk ontspannen staat René Oostheimer (49) uit het Soesterkwartier de filmploeg van 033opdefiets te woord. Zijn Opel Meriva staat een stukje verderop te wachten, om mee te doen in de eerste etappe van de challenge Bike versus Car: van CJVV naar Dierenpark Amersfoort.

,,Het is wel een beetje een bejaardenauto waarin ik rijd. Maar het moet lukken. Volgens mijn berekening ga ik er zo’n 15 minuten over doen. Met de fiets zal het zo’n 17 minuten duren’’, zegt Oostheimer tamelijk zelfverzekerd. Hij is uitgedaagd door zijn vrouw Paulien Kompier die het traject zal afleggen met de fiets. Samen met zoon Felix (10) en zijn vriend Owen (10). ,,We zijn een echte fietsfamilie, maar ik ben benieuwd of mijn zoon het volhoudt.’’

De bevindingen van de deelnemers worden op alle vier de trajecten nauwkeurig geregistreerd door organisator 033opdefiets. Fietsers, motorrijder en automobilisten zijn uitgerust met een kleine camera en zowel vooraf als erna, vinden korte interviewtjes plaats. ,,Uiteindelijk monteren we een complete film en hopen we meer inzicht te krijgen in het vervoersgebruik in de stad’’, legt projectleider Timo Braak uit. De bevindingen worden onder meer gedeeld met de gemeente. ,,We willen het fietsklimaat verbeteren. Maar dan moet je eerst ervaren hoe het daarmee in de stad gesteld is.’’

Als economiewethouder Stegeman met een vlag het startsein geeft, sprinten de fietsers – vijf in totaal – direct weg. Ook Stegeman gaat zo snel mogelijk op de pedalen.

Nog geen acht minuten later zet motorrijder Ivan van der Valk uit Leusden triomfantelijk zijn helm af voor de poort van Dierenpark Amersfoort. Hij is als eerste gefinisht en dat verbaast hem niets. ,,Motorfietsen worden vaak vergeten, als het gaat om snel vervoer. Ook 033opdefiets had daar niet aan gedacht. Dus heb ik mezelf maar uitgenodigd’’, aldus Van der Valk van nieuwsmotor.nl. Hij benadrukt dat motorrijden niet eens zo slecht is voor het milieu. ,,Ik rijd een op 30.’’

Pauline Kompier en de twee jongens zetten een tijd neer van 14.03. Tot hun vrolijke verbazing is vader René nog niet te bekennen. ,,Het fietsen ging supergoed. Ik ben helemaal niet moe’’, zegt zoon Felix, als ook de wethouder zonder veel gepuf het eindpunt van de etappe aantikt. ,,Met dit zonnetje is fietsen helemaal een pretje’’, aldus de stadsbestuurder.

Nog een minuut later komt dan toch de bestuurder van de Opel Meriva binnen. René Oostheimer is not amused. Aangekomen bij het Dierenpark, blijkt hij nog bijna een kilometer door te moeten rijden, omdat de oprit naar de parkeerplaats met pionnen langs de weg is afgesloten. Alleen automobilisten uit de andere richting, mogen het parkeerterrein op. ,,Moest ik helemaal door tot de Bokkeduinen en daar keren. Echt flauw. Als ik dat geweten had, had ik een andere route genomen.’’