Auto in greppel in Amersfoort, eigenaar nergens te bekennen

‘Mondriaan­boot’ met daarop tentoon­stel­ling binnenkort te bewonderen in Amersfoort­se haven

In de haven van Amersfoort komt vanaf vrijdag 28 oktober woonschip Robbedoes, beter bekend als de ‘Mondriaanboot’, te liggen. En dat is niet het enige: op het schip is een op Mondriaan geïnspireerde tentoonstelling van ‘Special Artists meet Mondriaan’ te zien.

14 oktober