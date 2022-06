Auto klapt op boom langs provinciale weg in Nijkerk: Meerdere mensen gewond, twee traumaheli’s ingezet

De hulpdiensten zijn uitgerukt met twee traumahelikopters en meerdere ambulances. Ook de brandweer is ter plaatse, er zou nog één slachtoffer bekneld zitten in het voertuig. Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur.

Hoeveel mensen er precies in de auto zaten, is niet duidelijk. Zeker is dat er meerdere gewonden zijn. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.