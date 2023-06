Auto knalt tegen huis na botsing in Amersfoort, bestuurder raakt bekneld

Politie vindt via Markt­plaats voor 150.000 euro aan illegale snus op Isselt

De politie heeft donderdagmiddag in een bedrijfspand op de Isselt in Amersfoort voor 150.000 euro aan snus en neppe Apple-producten in beslag genomen. De politie kwam de spullen op het spoor omdat ze werden aangeboden op Marktplaats.