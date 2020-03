Auto ramt stadhuis van Nijkerk, bestuurder gewond

Atlete Femke Bol droomde van Spelen in 2024, maar mag komende zomer al meedoen in Tokio

5 maart In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: atlete Femke Bol.