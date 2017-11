Auto rijdt tegen schuur in Soest

Galerijvloeren Soest blijken stevig genoeg

13:22 De galerijvloeren van 8 flats van woningcorporatie Portaal in de wijk De Eng in Soest zijn veilig. De tijdelijke ondersteuning die uit voorzorg was geplaatst onder 104 vloerplaten, mag weer weg. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat wordt onderschreven door de gemeente als toezichthouder. Het onderzoek naar balkons in twee flats in Soesterberg loopt nog.