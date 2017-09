Auto tegen vangrail op A1 in Amersfoort, bestuurder aangehouden

updateEen auto is vannacht op de A1 in Amersfoort tegen de vangrail gebotst, ter hoogte van de Prénatal in Vathorst. De 28-jarige bestuurder uit Amsterdam is aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. In de laadruimte zijn hennepresten gevonden.