Autobedrijf in Woudenberg stelt deuren open voor Oekraïense vluchtelingen

Femke Bol knalt in recordtijd naar EK-goud op 400 meter: ‘Bizar, niet te geloven’

Femke Bol heeft als eerste Nederlandse atlete de Europese titel veroverd op de 400 meter outdoor. Ze was in het Olympiastadion van München verreweg de snelste in de finale en won in een Nederlands record van 49,44 seconden. Lieke Klaver werd na een sterke start zesde.

17 augustus