Autoluw centrum Amersfoort ‘dwingt’ dit bedrijf na 93 jaar tot vertrek: ‘Ik ben boos en verdrietig’

Wordt de Stadsring in Amersfoort straks een 30-kilometer­weg? De kansen nemen toe, en dat komt hierdoor

14 augustus De Stadsring in Amersfoort kan met een aantal slimme ingrepen in pakweg 2030 verantwoord worden omgebouwd tot een 30 km-weg met één rijstrook in beide richtingen. Aan het doorgaande wegennet in de rest van de stad moet dan wel het nodige veranderen en verbeteren.