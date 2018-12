Automobilist (27) drie keer in twaalf uur gepakt voor rijden onder invloed van drugs

In Zutphen was het gistermiddag rond 12.50 uur voor het eerst raak. Agenten kregen de man, die opvallend gedrag vertoonde, in het vizier en hielden hem staande. Bij controle roken agenten een wietlucht in de auto. ,,De man moest een speekseltest afnemen en daaruit bleek dat hij onder invloed was van THC. Dat is een belangrijke stof in cannabis”, vertelt agent Miquel Wijna.