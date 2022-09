Automobilist raakt van de weg in Hoogland, botst op lantaarnpaal en klapt tegen boom

Tess (1) heeft zeer zeldzame nierziekte: ‘Het was huilen, want wat zou ons te wachten staan?’

,,Wat hebben jullie met nierziekten?” Deze ogenschijnlijk onschuldige vraag van een arts is voor jonge ouders Marije (29) en Ingmar (32) Malestein uit Bunschoten het begin van een achtbaan die nog altijd niet gestopt is. Ze blijken beiden drager van een gen, dat bij hun nu éénjarige dochtertje Tess voor een zeer zeldzame nierziekte zorgt. ,,Wat voor toekomst kunnen we verwachten?”

7 september