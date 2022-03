Automobilist ziet fietser over het hoofd in Soest: slachtoffer ter controle naar het ziekenhuis

Kogelvrije vesten, poedermaal­tij­den, zendappara­tuur: Oekraïne komt dichtbij in winkel voor militaire ‘producten’

Oekraïne is duizenden kilometers weg, maar lijkt opeens dichtbij in bepaalde winkels in Amersfoort. Bij Gear Point op bedrijventerrein Isselt bijvoorbeeld is het een drukte van jewelste. Daar zijn uitrustingen voor ‘professionals’, werkzaam bij Defensie, Justitie en de politie, te koop.

6 maart