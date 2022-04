Automobilist ziet snorscooter over het hoofd op berucht kruispunt in Schothorst

Verbijste­ring in Nijkerk: op één na grootste partij niet in coalitie en ook Lokale Partij (zetel winst) heeft pech

De partij die de op één na grootste werd in Nijkerk, ChristenUnie-SGP, komt vooralsnog niet in de coalitie. De Lokale Partij, die een zetel won, ook niet. ‘De kiezer is de grote verliezer’.

7 april