Automobilisten filmen gewonde fietsster in Bunschoten: waarschuwing van politie genegeerd

De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de schade aan de auto was te zien dat het een flinke klap is geweest. In de voorruit van de auto zit een flinke barst. Een rijinstructeur was gestopt om eerste hulp te verlenen bij het ongeval. Rijschoolhouders hebben meestal eerstehulpspullen bij zich in de lesauto.

Het verkeer stond helemaal vast door het ongeval. Veel weggebruikers begonnen over de ventweg te rijden. Dit zorgde voor gevaarlijke situaties voor de fietsers. Een van de automobilisten was tijdens het rijden over de ventweg aan het filmen met een mobiel. Dit werd gezien door een van de agenten. De agent schreeuwde dat de automobilist moest stoppen. Hier werd geen gehoor aan gegeven.

Lopend verder

De lijnbus richting Bunschoten besloot om niet over de ventweg te rijden. Hierdoor moesten de reizigers vanaf de carpool plaats lopend verder naar Bunschoten. De bus die richting Amersfoort ging besloot wel over de ventweg te rijden.

Het slachtoffer werd gestabiliseerd door de ambulancedienst. Ze werd uit uiteindelijk in een vacuümmatras naar het ziekenhuis vervoerd. De toestand van het slachtoffer is onbekend, wel was het slachtoffer bij kennis. Agenten hebben geholpen met de afhandeling. Een bergingsbedrijf zal de beschadigde auto mee gaan nemen. Op de Amersfoortseweg was het al extra druk omdat de Bisschopsweg afgesloten is voor het verkeer.

