Automobilisten kunnen niet tanken, omdat een lek in de waterleiding het nieuwe pompstation onder water zet

Het nieuwe pompstation aan de Nijkerkerweg in Barneveld is zondagavond afgesloten vanwege lekkage, waardoor tanken niet mogelijk was.

Tegen zeven uur ging het alarm af bij het pompstation, waar op dat tijdstip enkel via zelfservice getankt kon worden. De toegesnelde eigenaar ontdekte in een lekkende waterleiding in de meterkast. De kruipruimte bleek inmiddels al vol water te zijn gelopen.