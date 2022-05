Automobilisten opgelet: gemeente Soest wil het dorp vol zetten met 11 (!) flitspalen

Dit is de meest gehate flitspaal van onze regio en hij ging 14.889 keer af

In het afgelopen kalenderjaar zijn alle flitspalen in Nederland bij elkaar opgeteld ruim acht miljoen keer afgegaan. Ook in de regio Amersfoort werden er flink wat foto’s geschoten en bleek een Barneveldse flitspaal het meest actief, gevolgd door één uit Soest en vervolgens één uit Amersfoort.

