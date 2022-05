Automobilisten opgelet: gemeente Soest wil het dorp vol zetten met elf (!) flitspalen

Wát? Zijn vrouwen gelijk aan mannen bij het Soester schutters­gil­de? Ja, na bijna 600 jaar

Jacob van Gaesbeek, Heer van Soest in de 15de eeuw, zal zich in zijn graf in Utrecht omdraaien: mannen en vrouwen zijn voortaan gelijk bij het Soester Groot Gaesbeeker Gilde, dat hij oprichtte in 1429. En dat na bijna zeshonderd jaar.

25 april