Auto’s botsen: forse schade, maar bestuurders komen er goed vanaf

met video Persoon midden op straat in Bunschoten-Spakenburg in been geschoten, mogelijke link met dode in Nijkerk

In Bunschoten-Spakenburg is woensdagmiddag op straat een persoon neergeschoten. Het slachtoffer is in het been geraakt, de dader sloeg op de vlucht. Niet lang daarna werd ook een schietincident in Nijkerk gemeld én ingetrokken. De politie vond later op dit adres wel een overleden persoon. Er wordt onderzocht of beide zaken met elkaar te maken hebben.