Auto’s branden volledig uit in vroege ochtend in Soesterkwartier

Poll Hoe verder na de verkiezin­gen in Amersfoort? Vier wegen naar een nieuw stadsbe­stuur

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend, het onderhandelen over de nieuwe coalitie in Amersfoort kan beginnen. Stappen D66 en GroenLinks opnieuw in het bootje met de VVD en ChristenUnie? Of komt lokale partij Amersfoort2014 erbij en schuift de aangeslagen VVD in de oppositiebankjes om haar wonden te likken? Een overzicht van de meest waarschijnlijke opties.

17 maart