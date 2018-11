Aviodome gaat verder als Amsterdome

Eventbedrijf Libéma, exploitant van het luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad, spande het geding aan tegen de TeKa Groep, het bedrijf van de bekende Barneveldse ondernemer Timo Kruft. Tot 2003 huisde het museum in de Aviodome bij Schiphol. Met de verhuizing naar Lelystad wegens ruimtegebrek werd een r aan de naam toegevoegd. De koepel werd van de sloop gered en lag jarenlang opgeslagen in zeecontainers. De TeKa Groep kocht de koepel en heeft deze in Amsterdam herbouwd als congreslocatie, die op 30 november officieel wordt geopend.

Libéma meent dat de naam Aviodome eigendom van het museum is. Maar volgens de TeKa Groep hoort de naam bij de koepel en is daar niet los van te gebruiken. De rechter stelde Libéma in het gelijk.

,,We zijn blij dat de rechter inziet dat het belangrijk is dat we het verhaal deze iconische koepel kunnen doorvertellen”, reageert Timo Kruft van de TeKa Groep in een persbericht. Uit een prijsvraag voor een nieuwe naam rolde de Amsterdome.

De TeKa Groep is een grote vastgoedexploitant in de regio. Het bedrijf exploiteert onder meer Huize Randenbroek, de Rijtuigenloods en de Veerensmederij in Amersfoort, en de Midden Nederland Hallen in Barneveld.