Baarn biedt excuses aan: aanleg fietspad door paleisbos is niet volgens de regels gegaan

Tot nog toe ging de gemeenteraad er vanuit dat het fietspad achter het paleisterrein langs geheel over terrein van Staatsbosbeheer zou worden aangelegd. Dat is ook gemeld in december 2020. Maar dat door ambtenaren was besloten om 300 meter van het tracé over het paleisterrein te laten verlopen, had moeten worden gemeld aan zowel het college als de raad, blijkt nu.