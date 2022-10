Baarn mag van rechter beginnen met plaatsen omstreden woonunits voor Oekraïners bij Meander

Er zijn al twee units zijn geplaatst waar nu acht mensen wonen. Er komen er nog vier bij. In totaal zullen er 24 mensen uit Oekraïne worden gehuisvest in de units met een maximum van vier personen per unit. Het gaat vooral om gezinnen die nu in een gastgezin in Baarn verblijven en die met spoed een andere verblijfplaats nodig hebben.

Belang van inwoners

De voorzieningenrechter heeft weinig twijfel over de rechtmatigheid van de verleende vergunning. De rechter ziet niet in waarom het in het geheel niet meer mogelijk zou zijn om te recreëren in het bos, waarin het ziekenhuis ligt, als er vluchtelingen wonen op het verharde terrein bij het ziekenhuis. Maar voor zover dat al zo zou zijn, vindt de voorzieningenrechter het belang van de inwoners van Baarn om in het Maarschalksbos te kunnen recreëren zonder de aanwezigheid van de vluchtelingen niet in verhouding staan tot het belang om vluchtelingen te kunnen huisvesten.