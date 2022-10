Baarn plakt stickers om bewoners te waarschuwen voor cybercriminaliteit

Plus-supermarkt in Baarn moet dag na opening alweer dicht: ‘Alle kassasyste­men plat door internet­sto­ring’

Eén dag na de opening alweer dicht moeten. Het overkwam supermarktmanager Wilco den Braber vandaag. De Plus die hij gisteren feestelijk had geopend aan de Hoofdstraat in Baarn, bleef vandaag gesloten vanwege een internetstoring. ,,Ja, het pakte net even wat anders uit dan gehoopt.”

7 oktober