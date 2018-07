Baarnaar vindt slapende inbreker (27) in de gang

SRO hoeft schade brand Elleboog­kerk niet te betalen

11:04 Gebouwbeheerder SRO hoeft geen 4 miljoen euro schadevergoeding te betalen aan de verzekeraars. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vandaag geoordeeld in het al jaren slepende conflict over de brand in het Armandomuseum in de Elleboogkerk in 2007.