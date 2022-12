Baarnse kinderen uit arme gezinnen krijgen ‘Kidskaart’: 100 euro in de vorm van cadeaubon

Kerken in Amersfoort hebben al ruim 80.000 euro opgehaald: 'Niemand hoort in de kou te zitten’

Niemand hoort in de kou te zitten. Met die gedachte hebben de kerken in Amersfoort de krachten gebundeld. Samen willen zij er alles aan doen om stadsgenoten te helpen die hun energierekening niet kunnen betalen. Het initiatief heeft inmiddels al ruim 80.000 euro opgeleverd, waarbij de helft al is uitgedeeld aan mensen in ‘nood’.

31 oktober