Bachdag Amersfoort keert terug en combineert klassiek met jazz

De Bachdag Amersfoort is terug van weggeweest. Voor zaterdag 8 oktober staat het programma al deels in de steigers. De organisatie slaat een nieuwe weg in, waarbij muziek van Bach wordt gecombineerd met jazz.

In het stadscafé De Observant komt een podium voor jazzmusici die de taak krijgen met hun muziek een verbinding te leggen met Bach. De Nederlandse jazz-zangeres Dasha Beets met haar band worden verwacht. Ook jazzpianist Bert van den Brink en trombonist treden daar onder meer op.

Bach&co is het officiële thema van de dag. ,,Zo dagen we ensembles en musici uit om naast een werk van Bach te zoeken naar een ander werk, wellicht geïnspireerd door Bach of juist als een volstrekte tegenstelling daarmee. Zo willen we de verbindingen in de muziek en tussen diverse muzieksoorten laten zien’’, aldus de organisatie.

In overleg met de Amersfoortse dirigent, organist en violist Anthony Scheffer worden muziekstudenten uitgenodigd een compositie te maken. Dat werk moet een verbinding hebben met Das Woltemperierte Klavier, een beroemd stuk dat 300 jaar geleden door Bach is geschreven. De winnende compositie zal tijdens het slotconcert in de Sint Joriskerk uitgevoerd worden.

Cello

Centraal op deze Bachdag staat de cello. Cellisten wordt gevraagd een compositie uit te voeren dat contrapunt (tegenwicht) is van een werk van Bach. Onder de noemer van Eine Kleine Bachmusik wordt er een serie workshops en concerten georganiseerd voor baby’s, peuters, kleuters en grotere kinderen.

Sinds 2014 kent Amersfoort een tweejaarlijkse Bachdag. In alle kerken en op andere plaatsen in de monumentale binnenstad wordt Bach gespeeld. In het comité van aanbeveling zitten behalve de burgemeester onder meer Maarten ’t Hart, Paul Witteman en Anna Enquist. Vanwege corona was er in 2020 een zeer afgeslankte Bachdag.

