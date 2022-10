Bakkerij Groenendijk verkoopt bij kaarslicht: ‘Met aangekondigde maatregelen gaat licht helemaal uit’

Buurt schrikt van verwarde man die aan geslachts­deel zit in speeltuin

Buurtbewoners in Bunschoten roepen op tot alertheid, nadat dinsdagmiddag een man seksuele gebaren zou hebben gemaakt in een speeltuin aan de Bloemkamp. De man is inmiddels bekend bij de politie, die de situatie in de gaten houdt.

