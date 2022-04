Ballonfiësta Barneveld onzeker: houden de hoge gasprijzen de ballonnen straks aan de grond?

Gasprijzen

Door de huidige situatie in Oekraïne zijn de gasprijzen enorm gestegen. De gas- en olieprijzen zijn hoger dan ooit. Gas is essentieel voor de luchtballonnen. Zonder gas kunnen de ballonnen niet de lucht in. Naast de gasprijzen zijn ook de andere kosten gestegen. Van Herk: ,,We willen niet dat we aan het einde van het evenement met een dikke schuld zitten, dat is niet verantwoord.”